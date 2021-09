Dyrevelfærdsorganisation: Rystende at høns lider

I den største undersøgelse af sin slags har forskere fra Københavns Universitet fundet frem til, at 85 procent af danske æglæggende høns har brud på brystbenet.

Gitte Buchhave, direktør i dyrebeskyttelsesorganisationen World Animal Protection Danmark, kalder undersøgelsen for rystende.

- Jeg synes, det er rystende, at dyr i vores fødevareproduktion skal lide på grund af den mad, vi indtager. Det gør mig rigtig ked af det.

Forskerne har undersøgt op mod 4800 høns fordelt på 40 flokke. Næsten 4100 af dem havde brud på brystbenet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er et tegn på, at der skal ske en radikal ændring i fødevareproduktionen i Danmark, fortæller Gitte Buckhave.

- Det er et symptom på, at vores produktion er helt forket, når vi presser dyrene til det yderste. Produktionsselskaber og producenter har et ansvar, og det har vi også som forbrugere.

- Det drejer sig i sidste ende om, at man ønsker at have en så effektiv og billig produktion af fødevarer som muligt. Og det kommer til at gå ud over dyrene, siger hun.

Forskerne vil nu undersøge, hvor stor effekt forskellige tiltag kan have på at afhjælpe problemet og derigennem højne dyrevelfærden.

Det er positivt, og det skal gerne ske hurtigt, understreger Gitte Buchhave og kalder det en "hastesag". Opfordringen fra direktøren er meget klar:

- Vi arbejder generelt med at sætte fokus på dyrenes velfærd i landbruget, og vi opfordrer til, at al produktion sker under stor hensyntagen til dyrenes velfærd og trivsel.

Bruddene, som hønsene pådrager sig, sker efter alt at dømme, fordi hønsenes krop bliver presset til bristepunktet af "uforholdsmæssigt" store æg, når de skal ud.

/ritzau/