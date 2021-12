Dyrevenner får rekordmange henvendelser om dumpede dyr

Dyrenes Beskyttelse har i 2021 fået et rekordstort antal henvendelser om dyr, der er blevet efterladt, eksempelvis i papkasser.

630 henvendelser om op mod 1400 dyr er det ifølge familiedyrschef Jens Jokumsen blevet til, hvor det har ligget på 500-550 henvendelser de tre foregående år.

- Det bedste bud er, at der er kommet flere nye kæledyrsejere til. Vi ved, at mange har anskaffet sig kæledyr under coronaepidemien. Vi kan ikke afvise, at nogle af ejerne er blevet lidt overraskede over, hvad det kræver at have dyr og så opgiver det igen, siger han.

Det er især katte og kaniner, der bliver efterladt i papkasser. Men som noget nyt ser Dyrenes Beskyttelse også flere hunde, der bliver efterladt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Eksempelvis blev der en kold efterårsdag fundet en seks uger gammel malteserhvalp i en papkasse foran Vangede Dyreklinik.

Hvalpen viste sig at have vand i hovedet i meget alvorlig grad og måtte aflives kort tid efter.

En anden hvalp blev fundet efterladt på en tankstation i Helsingør. Den var blevet efterladt i en transportkasse med en besked om, at ejerne ikke måtte tage hvalpen med ind i Sverige, da den var for lille til at få vaccination mod rabies.

Størstedelen af de dumpede dyr bliver ifølge familiedyrschefen reddet og formidlet videre til nye ejere.

Men Jens Jokumsen finder det tankeløst at efterlade dyrene på den måde.

- Det er fuldstændig uansvarligt. Man ved ikke, hvor lang tid der går, før dyret bliver fundet. Eller om der kommer et rovdyr forbi og ødelægger kassen, siger han.

Det er også en overtrædelse af dyrevelfærdsloven og kan udløse en bøde eller i værste fald fængsel.

Hvis man når til den erkendelse, at man ikke kan passe på sit kæledyr, bør man ifølge familiedyrschefen tage kontakt til et internat og lave en aftale om overdragelse af dyret.

Det er ifølge Jens Jokumsen afgørende, at man gør sig klart, hvad man går ind til, når man anskaffer sig et dyr.

- Man skal stille sig selv spørgsmålene: Har jeg tid, plads og overskud til at tage mig af dyret - også de næste mange år, siger han.

Dyrenes Beskyttelse har ti internater landet over, og de har fra januar til december i år fundet nye hjem til 6800 dyr.

/ritzau/