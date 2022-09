Dyrevenner forventer EU-forbud og kalder minkavl formålsløst

Danske minkavlere kan se frem til en genåbning af deres erhverv ved årsskiftet, men det er ikke sikkert, at erhvervet kan fortsætte i mange år. Det oplyser World Animal Protection i en pressemeddelelse.

Meget tyder nemlig ifølge dyreorganisationen på, at EU vil forbyde pelsdyravl inden for få år.

- Af den grund vil det være formålsløst at genstarte branchen. Det ville jo være absurd, at samfundet kunne risikere at blive mødt med krav om erstatning endnu en gang, siger Esben Sloth, der er kampagnechef i World Animal Protection i Danmark.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri oplyser fredag, at der er en sandsynlighed for, at minken ender på en EU-liste over ikke hjemmehørende invasive arter.

Hvis det sker, forventer ministeriet, at der vil blive indført et permanent forbud mod minkavl i hele EU. Ministeriet vurderer, at det tidligst vil ske i 2024.

Derfor er løsningen ikke at genindføre minkavl, siger Esben Sloth.

Det samme mener Joh Vinding, der er direktør hos Anima. Han kalder beslutningen "politisk tonedøv".

Ifølge Joh Vinding har 19 lande i Europa allerede forbudt pelsdyravl.

- Det er virkelig pinligt at Danmark skal være den sidste bastion for en hæslig og uetisk industri, siger Joh Vinding i en pressemeddelelse.

Dyreorganisationerne har i mange år argumenteret for, at minkavl er dyremishandling. Derfor mener Dyrenes Beskyttelse, at man skal indføre et permanent forbud.

- Herhjemme har staten allerede betalt milliardregningen for nedlukningen af industrien. Derfor er det utrolig ærgerligt, at vi ikke sikrer os alle gevinsterne ved en permanent nedlukning af minkindustrien, siger direktør Britta Riis i en pressemeddelelse.

Siden regeringen i 2020 tog beslutningen om at aflive alle mink af frygt for smitte med coronavirus, har der været et midlertidigt forbud mod minkavl i Danmark. Fredag oplyser regeringen, at minkavl bliver lovligt fra 2023.

Beslutningen om at nedlægge erhvervet midlertidigt kommer til at løbe op i op mod 19 milliarder kroner.

/ritzau/