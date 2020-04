Dyrlæger: Dyr kan ikke smitte mennesker med corona

Selv om din kat får corona, skal du ikke frygte, at den bærer smitten videre til andre mennesker.

To hunde i Hong Kong, en kat i Belgien og senest en tiger i USA. Siden coronavirussets udbrud har verden set flere eksempler på, at også dyr kan blive smittet.

Men hvor bange skal vi være, for at vores hund eller kat rent faktisk bliver smittet?

Ikke ret bange, mener Carsten Grøndahl, som er dyrlæge i Københavns Zoo.

- Vi ved at katte kan blive smittet, og det er ikke lykkedes at inficere hunde i de laboratorieforsøg, der er blevet lavet.

- Kattene kan få lidt tør hoste og tynd mave, det er det, vi har set indtil videre, siger han.

Ifølge Grøndahl blev tigeren i Bronx Zoo i New York sandsynligvis smittet af en af dyrepasserne fra den zoologiske have.

Grøndahl henviser også til nogle laboratorieforsøg, som er blevet lavet i USA, hvor man prøvede at inficere blandt andet hunde og katte med corona.

Kun kattene tog imod virusset, mens hundene ikke reagerede på det.

Men betyder det så, at man som katteejer skal være opmærksom, når man omgås kæledyret, hvis man vil undgå smitte?

- Intet tyder på at, de (kattene, red.) kan være smittebærer. Det kan være, vi ved noget andet om en måned, men anbefalingen er, at man vasker hænder, efter man rører sit kæledyr, siger han.

Hanne Knude Palsfor, formand for Dyrlægeforeningen, er enig i, at der er en meget lille risiko for, at hunde og katte har været en del af sygdommens udvikling.

- Jeg kan selvfølgelig ikke sige, at risikoen slet ikke er der, fordi de her ting simpelthen ikke er undersøgt, men indtil videre skal vi ikke være bange for, at de (dyrene red.) er involveret i smitteoverførslen, siger hun.

Flere fagpersoner har tidligere peget på, at Covid-19 i sin begyndelse kan være overført fra flagermus til mennesker. Det debatteres dog stadig, om de er den direkte smittekilde.

- Vi er jo ikke i kontakt med flagermus, så det er en forsvindende lille risiko, siger Hanne Knude Palshof.

Carsten Grøndahl, dyrlæge i Københavns Zoo, siger, at kæledyr typisk vil blive smittet af en person fra husstanden. Men hvis man vasker hænder, inden man rører ved sit kæledyr, burde der ikke være nogle problemer, mener han.

- Hvis katten bliver mere syg (efter smitte, red.), skal man ringe til en dyrlæge, som kan give den medicin, siger han.

På verdensplan er der ifølge Johns Hopkins University registreret 1.289.380 mennesker smittede med coronavirus, mens 70.482 er døde, mens de var smittet.

/ritzau/