Dyrlæger på barrikaderne i frustration over medicinregler

Nye EU-regler om medicin til dyr har skabt store frustrationer hos landets dyrlæger.

Utilfredsheden er så stor, at en gruppe dyrlæger har kaldt til demonstration på Christiansborg Slotsplads tirsdag eftermiddag.

Den nye EU-forordning har til hensigt at mindske forbruget af antibiotika til dyr.

Men reglerne kan ende med at få den stik modsatte effekt, lyder det fra dyrlæge Karina Hou Larsen.

- Problemet er, at vi skal følge produktresuméet for veterinære lægemidler til punkt og prikke. I praksis er det tit, man afviger fra dem. For eksempel er det ikke sikkert, at en hund har brug for smertestillende medicin i ti dage. Måske er fem dage nok.

- For produktionsdyr som kvæg og svin har vi fundet ud af, at de kan behandles med meget mindre antibiotika, end indlægssedlerne beskriver. Men nu skal vi følge dem, og så er vi nødt til at køre fuld behandling længere og i nogle tilfælde sætte dosis op, siger Karina Hou Larsen.

De nye regler, der trådte i kraft 28. januar, rummer ikke plads til, at dyrlægerne kan foretage deres egne skøn, lyder kritikken.

I nogle tilfælde kan reglerne ifølge dyrlægen også betyde, at dyrene ikke får den nødvendige behandling.

- Når det gælder heste, bruger man eksempelvis et antibiotika-middel, der er godkendt til at blive brugt én gang dagligt. Men alle studier viser, det bør gives to dage dagligt, før hesten er dækket ind.

- Og så står vi i et frygteligt dilemma: Skal vi følge EU-forordningen eller dyrevelfærdsloven, der siger, at dyr skal behandles forsvarligt og ikke må lide unødigt, siger Karina Hou Larsen.

Hanne Knude Palshof er formand for Den Danske Dyrlægeforening.

Hun forstår kritikken fra medlemmerne, og dyrlægeforeningen har da også forsøgt at få reglerne justeret.

- Det er jo noget, vi har arbejdet på at få ændret de sidste to år. Jeg forstår godt medlemmernes frustrationer.

Hanne Knude Palshof deler vurderingen af, at reglerne kan føre til den paradoksale situation, at dyrlæger må øge udskrivelsen af antibiotika til svin og kvæg.

- Det største problem er, at vi ikke har vores egen råderet. Ikke fordi vi ønsker at svine med antibiotika, men fordi vi faktisk har en tradition herhjemme med at behandle i kortere tid, end det der står anført i produktbeskrivelsen.

Hun håber på, at der kan blive udarbejdet en dansk tolkning af de nye regler, som giver dyrlægerne en større grad af fleksibilitet.

/ritzau/