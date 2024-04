Dyrskuepladsen i Roskilde forvandles til erhvervets danmarksmesterskaber

Fra torsdag morgen og frem til lørdag vil Dyrskuepladsen i Roskilde huse Danmarks største uddannelsesevent.

Med konkurrencer i 85 erhvervsfaglige fag vil der blive slået rekord for deltagelsen i DM i Skills, oplyser organisationen bag i en pressemeddelelse.

Godt 300 deltagere fra hele landet skal vise deres talenter frem og kæmpe om at blive landets bedste inden for de forskellige fag.

- Vi glæder os til at åbne portene til det største DM i Skills, vi nogensinde har lavet, og vi håber, at så mange som muligt kommer og hepper på de dygtige unge konkurrencedeltagere, siger Søren Heisel, formand i Skills Denmark, i meddelelsen.

Tomas Breddam (S), borgmester i Roskilde Kommune, mener, at Roskilde som værtsby passer perfekt ind i kommunens uddannelsesindsats.

- Vores uddannelsesinstitutioner, skoler, erhvervsliv og unge mennesker bakker helhjertet op om at gøre DM i Skills til en Roskilde-fest, der skal sætte varige spor, så endnu flere unge får mulighed for at indfri deres potentiale, siger borgmesteren.

Ifølge næstformand i Skills Denmark Michael Boas Pedersen handler eventet ikke kun om at dyste om guldmedaljer.

- På DM i Skills hylder vi de mange dygtige unge faglærte og lærlinge, men vi inviterer også unge ind, der kan få udvidet deres horisont. På DM i Skills snakker vi ikke om bøger og skole - vi viser, hvad fagene kan, siger næstformanden.

/ritzau/