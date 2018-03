Dyrt og afvist lægemiddel får en ny chance

Medicinrådet har tidligere afvist lægemidlet Spinraza mod en særlig type muskelsvind. Men nu vil rådet igen overveje, om det kan godkendes til flere patienter.

Døren var lukket, men nu bliver den igen åbnet på klem af Medicinrådet.

Rådet, som er en samling fagfolk og eksperter, der vurderer lægemidler på vegne af det danske sundhedssystem, vil genoverveje et middel, det ellers har afvist to gange på det seneste halve år.

Det er lægemidlet Spinraza til behandling af særlige former for muskelsvind, som Medicinrådet i oktober 2017 og igen i januar 2018 sagde nej til at anbefale bredt. Det er kun anbefalet til en lille gruppe patienter.