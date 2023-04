Dyster WMO-rapport indikerer op til 70 procent flere skybrud i Danmark

Den varmeste sommer nogensinde i Europa, ingen sne i Alperne over sommeren, massive oversvømmelser i Pakistan og den længste og mest ødelæggende hedebølge i Kina.

Hvis man var i tvivl, er det globale vejr er i forandring.

Det konkluderer den årlige rapport fra World Meteorological Organization (WMO) udarbejdet for 2022, som viser udviklingen i vejret som følge af klimaforandringerne.

Og rapporten er bekymrende, mener Adrian Lema, som er afdelingschef på Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og chef for Nationalt Center for Klimaforskning.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi kan se, at vi har den højeste koncentration af CO2 i atmosfæren, og vi har samtidig også den varmeste sommer, vi har målt i Europa og en gennemsnitstemperatur globalt, som er høj og stigende, siger han.

Det betyder, at vi kommer til at se mere ekstremt vejr. Også i Danmark. Og det ekstreme vejr skyldes vand både fra oven og fra siden.

- Med det danske klimaatlas er det vores bud, at vi får 30 til 70 procent flere skybrud oven i dem, vi har i forvejen afhængig af, hvor meget verden opvarmer, siger Adrian Lema.

- Når vi kigger på stormfloder, som kan give store oversvømmelser, og som vi ser hvert 20. år nu, kan de måske komme op til hver andet år i fremtiden. Det er sådanne ekstremer, som også kommer til at ramme Danmark.

Fordi møllen allerede er i gang, kan vi ifølge Adrian Lema forvente ændringerne inden for de kommende år.

- Det er allerede sket forstået på den måde, at vi for eksempel har 15 procent mere regn, end vi havde inden vi begyndte at udlede drivhusgasser i slutningen af 1800-tallet, siger han.

De seneste otte år har gennemsnitstemperaturen på hele kloden været det højest målte siden den førindustrielle tid, der benyttes som udgangspunkt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det på trods af, at vejrfænomenet La Nina i perioden faktisk har gjort kloden naturligt køligere. Adrian Lema mener, at vi kigger ind i en tid, hvor det vil blive endnu varmere.

Vejrets udvikling indikerer nemlig ifølge DMI, at vejrfænomenet El Niño kommer til at erstatte den flerårige periode med La Nina. Og det betyder, at kloden bliver varmere.

- Hvis jeg skal sætte mine penge et sted, vil jeg sætte dem på, at vi i løbet af de næste par år vil se et Danmark, som er varmere end i de sidste 150 år, siger Adrian Lema.

Det vil sige, at gennemsnitstemperaturen i Danmark, som allerede er steget med 1,5 grader siden den førindustrielle tid, vil komme endnu højere op.

- Det, som især vil påvirke Danmark, vil være, at vi dels vil få nogle år, som er meget våde og nogle år, som er meget tørre, siger Adrian Lema.

- Vi vil cirka have den samme mængde regn om sommeren, men det vil være mere tørt i perioder, og så vil vi have kraftigere skybrud, når det så endelig regner.

/ritzau/