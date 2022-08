E-Boks i langvarigt nedbrud

Danmarks digitale postkasse e-Boks oplever torsdag et nedbrud, der begyndte ved middagstid.

E-Boks har været ramt af nedbrud siden torsdag klokken 12 på grund af problemer med login. Det skriver flere medier torsdag. Det er ved 18-tiden stadig ikke muligt at logge på.

Der er uenighed om, hvad problemet skyldes. Ifølge e-Boks stammer det fra en opdatering af NemLog-in, som Digitaliseringsstyrelsen har ansvar for.

- Der har været en opdatering af NemLog-in, og i den forbindelse er der opstået en fejl, som gør, at brugerne ikke kan logge ind på e-Boks, siger kommunikationschef i e-Boks Susanne Søndahl Wolff til Ritzau.

- Vi er ved at finde en løsning sammen med Digitaliseringsstyrelsen, siger hun.

Digitaliseringsstyrelsen afviser, at det skulle være NemLog-in, der bærer fejlen. I stedet hænger det sammen med en opdatering af Digital Post, som styrelsen foretog onsdag aften.

- Der har så åbenbart sneget sig et eller andet ind, som laver rav i den for login lige på e-Boks, siger Sara Ringgaard Price, der er presse- og kommunikationschef i Digitaliseringsstyrelsen.

Der er torsdag ved 18-tiden ingen tidshorisont for, hvornår problemet forventes at være løst.

- Vi arbejder på højtryk for at få løst det hurtigst muligt, så brugerne kan komme på, siger Susanne Søndahl Wolff.

Opdateringen for Digital Post blev foretaget onsdag aften efter et problem med at tilgå Digital Post hos mit.dk, e-Boks og øvrige platforme. Det problem var løst onsdag eftermiddag, skrev ITWatch onsdag.

