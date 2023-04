E-Boks og borger.dk er fortsat udfordret med login-problemer

Det har siden lørdag formiddag ikke været muligt for borgere at tilgå deres digitale post på nettet.

Der er nemlig problemer med at logge ind på hjemmesider som e-Boks og borger.dk.

Det fremgår af e-Boks' hjemmeside.

E-Boks er en tjeneste, hvor borgere kan modtage digital post fra blandt andet det offentlige.

- Der opleves tekniske problemer med den offentlige NemLog-In løsning, som kan medføre, at du ikke kan logge på e-Boks med MitID eller NemID.

- Fejlen er rapporteret til Digitaliseringsstyrelsen, og vi afventer deres fejlrettelse, skriver e-Boks på sin hjemmeside.

Digitaliseringsstyrelsen oplyser søndag formiddag, at der ud over e-Boks også er problemer med login på borger.dk og virk.dk, hvor man også kan få vist post fra det offentlige.

- Lige nu ligger fejlen hos vores leverandører, som vi er i kontakt med for at få problemet løst hurtigst muligt. Det er stadig muligt at tilgå e-Boks med mere gennem apps, oplyser Digitaliseringsstyrelsen til Ritzau.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at give en tidshorisont for, hvornår problemet vil være løst.

Når du logger ind på apps og for eksempel gør brug af Face ID, er det muligt at komme ind.

Det er, hvis du skal bruge NemID eller MitID, at der opstår problemer med at tilgå siderne.

