E-cigaret-rygere er i tvivl om produktets skadelighed

Ifølge ny rapport fra Sundhedsstyrelsen er mange rygere i tvivl om, hvor vidt e-cigaretter er skadelige.

Blandt de personer, som ryger e-cigaretter, er der stor usikkerhed om, hvor vidt produktet er sundhedsskadeligt. Og tvivlen er størst hos den gruppe, som ryger e-cigaretter dagligt.

Her svarer 37 procent af de adspurgte "ved ikke", når de bliver spurgt, om der er en risiko for at blive syg ved at bruge e-cigaretter.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Tallene stammer fra den seneste rapport om danskernes rygevaner i 2019, som fokuserer på brugen af e-cigaretter og opvarmet tobak.

I rapporten fremgår det også, at over halvdelen af de danskere, som ryger e-cigaretter, gerne vil stoppe med at ryge dem.

/ritzau/