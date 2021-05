E-sport og rockmusik står højt på listen

* Christian Valdemar Henri John, Prins til Danmark, greve af Monpezat, er født den 15. oktober 2005.

* Døbt 21. januar 2006 i Christiansborg Slotskirke.

* I 2011 begyndte han i 0. klasse på Tranegårdskolen i Hellerup. I næste måned afslutter han 9. klasse.

* Efter sommerferien fortsætter han på Herlufsholm Gymnasium i Næstved. Han skal bo på skolen.

* Prinsen spiller tennis, dyrker sejlads og er interesseret i e-sport. Han har blandt andet besøgt det danske e-sportshold Astralis.

* Når det kommer til musik, vil han helst lytte til nyere pop og rock. Men også klassikere som Deep Purples "Smoke On The Water" og Earth Wind and Fires "September" er favoritter.

Kilder: Kongehuset og biografien "Under Bjælken" af Jens Andersen.

/ritzau/