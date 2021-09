Efter 14 års ventetid får Noma sin tredje michelinstjerne

Restaurant Noma i København har for første gang nogensinde fået tre michelinstjerner.

Det står klart efter mandagens afsløring af Michelinguiden for lande i Norden i Stavanger i Norge.

Dermed blev Noma mandagens store nyhed. Restauranten har på trods af gentagne forudsigelser om, at den ville få den tredje stjerne, og flere kåringer som verdens bedste restaurant, holdt sig på to stjerner siden 2007.

Danmark har således to trestjernede michelinrestauranter. Den anden er Geranium i København, som har fået lov til at beholde sine tre stjerner.

Køkkenchef René Redzepi, der står bag restauranten, var i Norge ved mandagens michelinuddeling.

- Jeg er virkelig overrasket. Det har været 14 års ventetid, siger han.

Han takker samtidig både nuværende og tidligere samarbejdspartnere på Noma.

- I de gode stunder deler vi alting, og i de svære tider kommer vi igennem det sammen, siger han.

I en pressemeddelelse om de danske stjerner skriver Michelinguiden om Nomas hattrick:

- Med et team og en kulinarisk oplevelse, der fremstår stærkere end nogensinde efter nedlukningerne, når Noma toppen af verdensgastronomien.

- Restaurantens tætte forbindelse til naturen og holistiske tilgang resulterer i kreative og komplekse retter baseret på usædvanlige, sæsonprægede ingredienser.

Der er omkring 130 restauranter i verden, som i øjeblikket har tre michelinstjerner.

Mandagens michelinuddeling har også budt på en anden stor nyhed. Nemlig at restaurant Kong Hans Kælder i København for første gang er gået fra én til to michelinstjerner.

Kong Hans Kælder modtog den første michelinstjerne i 1983 som den første restaurant i Danmark.

Restauranten er den eneste nye tostjernede restaurant i årets nordiske guide.

- Med luksuriøse ingredienser og en rig smag, forankret i det franske køkken, formår Mark Lundgaard at sætte et distinkt præg på fuldendte, moderne retter, skriver Michelinguiden i en pressemeddelelse.

Samtidig får fire nye restauranter én stjerne i årets guide.

Det drejer sig om The Samuel i Hellerup, Substans i Aarhus, Syttende i Sønderborg og Lyst i Vejle.

I alt har 27 danske restauranter - inklusiv Færøerne - i år fået 38 stjerner.

