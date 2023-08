Efter to år har 80.000 søgt om Arne-pension

To år efter, at Arne-pensionen blev søsat, har 80.600 borgere søgt om at få adgang til ordningen, der formelt kaldes tidlig pension.

Ved juni 2023 har 58.700 borgere fået tildelt retten til Arne-pensionen, mens 11.700 borgere får udbetalt ydelsen.

Det skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Der er dermed flere på ydelsen end sidste år.

I august 2022 var der 8.458 borgere, der fik udbetalt den specifikke ydelse, mens 43.800 personer havde fået tildelt retten.

Arne-pensionen er rettet mod nedslidte mennesker, der er fyldt 61 år og har mindst 42 års anciennitet på arbejdsmarkedet.

Her kan man gå tidligere på pension end ved folkepensionen.

- Vi kan se her to år efter de første ansøgninger til ret til tidlig pension, at tusindvis af borgere nu har glæde af den eller har fået retten til at gå fra. Det har i den grad givet tryghed i hverdagen for mange, siger beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) i pressemeddelelsen.

Tallene viser, at mange vælger ikke at bruge retten, når de får den tilkendt.

- Derfor skal vi også understøtte alle de mange seniorer, der kan og vil være en del af arbejdsmarkedet. Men dem, der har fået ret til tidlig pension, har nu en tryghed og en vished om, at de kan trække sig lidt før, siger Ane Halsboe-Jørgensen videre.

Den politiske aftale om Arne-pensionen blev indgået i oktober 2020 af den socialdemokratiske regering med Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten.

Der har været debat om forholdet mellem Arne-pensionen og seniorpensionen, som er en anden ordning, der giver nedslidte mulighed for tidligere tilbagetrækning.

Den nye SVM-regering lagde i sit regeringsgrundlag fra 2022 op til at lægge seniorpensionen sammen med Arne-pensionen.

Sidenhen har der dog vist sig udfordringer med opbakning fra forligskredsen bag seniorpensionen til den manøvre. Det er dermed uvist, om det kan gennemføres.

/ritzau/