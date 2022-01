Efter to år med restriktioner glæder danskerne sig til at kunne se fremad: Snart kan jeg give et smil uden mundbind

I næsten to år har vi skulle forholde os til nedlukninger, afstandskrav og mundbind. På tirsdag er det slut. Kristeligt Dagblad har talt med en skoleleder, en restaurantejer og en biografejer om genåbningen