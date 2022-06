Efter aftale om Hans Ø: Et vink til Rusland om, hvordan konflikter løses fredeligt

Ulrik Pram Gad, seniorforsker ved DIIS, vil du ikke først fortælle, hvad ”konflikten” mellem Danmark og Canada gik ud på?

Det er en uenighed, som har stået på i årtier, uden nogen har bekymret sig særligt om den. Den stammer fra dengang, da man begyndte at kortlægge Grønland og Canada. Det gjorde man med udgangspunkt i forskellige målepunkter, der ikke var koordineret. Man havde nogle principper for, hvordan man skulle dele vandet, men begyndte at måle fra forskellige steder, så der kom et overlap. De meste var bare vand, men der var så også den lille klump sten, Hans Ø. I årtier levede man med det, men så kom den nationalistiske premierminister Stephen Harper til, der ville hævde Canadas suverænitet i området.