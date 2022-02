Efter coronaramt MGP er det store show tilbage i år

Deltagerne ved børnenes melodigrandprix kan optræde foran et publikum, efter at corona tømte salen sidste år.

Når børnene ved dette års MGP lørdag klokken 19 træder op på scenen, bliver de mødt af et noget andet syn, end sidste års deltagere gjorde.

Her kan de forvente hujende tilråb og klapsalver fra hele 11.000 tilskuere.

Jyske Bank Boxen i Herning, hvor børnenes melodigrandprix bliver afholdt, melder om en fuldt booket sal.

Signe Aggerholm er ledende redaktionschef for Børn og Livsstil ved Danmarks Radio. Hun er ikke i tvivl om, at det har en stor betydning for børnene, at de nu får muligheden for at optræde med deres selvskrevne sange i den udsolgte arena.

- Der er ingen tvivl om, at det bliver en stor oplevelse, det her med den store scene, det store setup, det store produktionshold og 11.000 publikummer, siger hun.

Hun forklarer, at der kommer til at være en helt anden stemning i forhold til året før, hvor MGP blev sendt fra det mindre Studie 5 i DR-Byen.

Signe Aggerholm glæder sig til at opleve stemningen ved det store show i Herning på lørdag og især til at se børnene optræde på den store scene.

- Jeg forventer at få en tåre i øjenkrogen undervejs. For det plejer jeg at gøre, når de her poder, som man har fulgt de seneste par måneder, kommer ind og får udfoldet deres fantastiske sange i det store setup, siger hun.

Også værterne for showet - Anna Lin og Stephania Potalivo - ser meget frem til på lørdag.

- Det er jo virkelig bare at lave årets fest sammen med alle Danmarks børn. Jeg glæder mig så meget til at vise, hvad vi har forberedt, og at alle børnene skal se de otte finalister fyre den af, siger Anna Lin.

- Børnene er simpelthen så gode, og den energi, de kommer med, smitter virkelig meget. Det har været fedt at være en del af deres fede energi og deres glæde ved det her MGP, tilføjer Stephania Potalivo.

/ritzau/