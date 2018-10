Efter dødsbrand: 44 kommuner får ekstra brandeftersyn

Ekstra brandeftersyn i landets plejeboliger, kan medføre bedre brandsikkerhed, håber Danske Beredskaber.

44 kommuner ud af landets i alt 98 kommuner har taget imod et tilbud om ekstra brandeftersyn fra Danske Beredskaber, der er brancheforeningen for alle brandvæsener i Danmark.

Det skriver DR.

Det sker, efter at tre ældre kvinder i august omkom ved en brand på plejehjemmet Farsøhtshus i Norddjurs Kommune.

- Det er jo grundlæggende godt, siger Jarl Vagn Hansen, som er formand for Danske Beredskaber, til DR P4 Østjylland.

Det er landets kommuner, der har det overordnede ansvar for, at brandkravene overholdes i kommunalt byggeri. Og ifølge loven skal alle plejeboliger have et årligt brandeftersyn.

Efter ulykken i Norddjurs Kommune viste det sig til gengæld, at der var givet dispension fra de gældende brandregler.

Det er kommunerne selv, der kan give dispensationer fra de gældende regler og ikke beredskaberne, som udfører eftersynene.

Derfor håber Jarl Vagn Hansen, at de ekstra brandeftersyn kan starte en god dialog omkring brandsikkerhed.

- Det årlige brandeftersyn kigger sådan set kun efter, om bygningen lever op til den godkendelse, den har, og ikke om der er noget, der kan gøres bedre. Det har vi ikke hjemmel til at påtale, siger han.

Formanden frygter dog, at den ekstra indsats kan ende med at blive varm luft.

- Vi er i god dialog med kommunerne, og der er også nogle kommuner, der er meget proaktive omkring det her, men i bund og grund kommer det jo tit til at handle om penge, for hvis man skal eftermontere noget sikkerhedsudstyr, er det ofte meget dyrt, siger Jarl Vagn Hansen.

Netop nu er de fleste kommuner i gang med at tjekke brandsikkerheden i deres pleje- og ældreboliger.

En af dem er Aarhus Kommune. Her siger rådmand for sundhed og omsorg Jette Skive (DF), at der plejer at være et til to årlige brandeftersyn, men at hun bakker op om den ekstra indsats.

Hun lover, at man i kommunen til enhver tid vil garantere, at sikkerheden på plejehjemmene er i top.

- Folk i Aarhus skal være sikre på, at når de sender deres nærmeste på et plejehjem, kan de være trygge, i hvert fald hvad brandsikkerheden angår. Det vil jeg gøre alt for at sætte ind på, siger Jette Skive til DR P4 Østjylland.

