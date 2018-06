Efter dødsulykke: Skilte skal advare mod farlige overkørsler

26 usikrede jernbaneoverkørsler forsynes med nye skilte, som skal advare bilister mod kollisionsfare.

Efter dødsulykken tirsdag, hvor to personer blev dræbt ved en usikret jernbaneoverkørsel nær Varde, vil der nu blive opsat ekstraordinær skiltning.

Det sker både ved jernbaneoverkørslen ved Sig nær Varde, hvor ulykken skete, og ved 25 andre usikrede overkørsler.

- Vi har holdt møde i forligskredsen, og her har vi kigget specielt på situationen omkring Varde, hvor der er tale om en usikret overkørsel, hvor der hverken er lys eller lyd, siger transportordfører for Venstre Kristian Pihl Lorentzen.

- Der er i alt 26 af den her type overkørsler, som vi ikke kan nå at sikre i løbet af 2018. Som ekstraordinær foranstaltning er det så besluttet at opstille tydelige skilte, som advarer om, at der er fare på færde, siger transportordføreren.

En 55-årig mand og en 80-årig kvinde blev dræbt, da den minibus, de befandt sig i, kolliderede med et tog tirsdag eftermiddag.

Det var målet, at de 26 usikrede jernbaneoverkørsler skulle have været enten sikret eller nedlagt inden udgangen af 2018.

Men af forskellige årsager er Banedanmark ikke nået i mål med planen, fortæller Kristian Pihl Lorentzen.

- Det er en langvarig proces, når man skal ud at lave de her foranstaltninger. Det kræver nogle steder høringer og ekspropriationer. Så det har taget lang tid at forberede.

- Desuden er signalprogrammet kommet til, og det er også en af årsagerne til, at det er blevet forsinket, siger han.

Pihl Lorentzen regner med, at de usikrede overkørsler i løbet af 2019 vil være blevet nedlagt eller sikret.

Ud over beslutningen om ekstraordinær skiltning har forligskredsen også besluttet at sætte lukning af tre jernbaneoverkørsler i bero.

Det drejer sig om overkørslerne 26, 83 og 93 på strækningen mellem Bramming og Tønder.

Modsat stedet, hvor dødsulykken skete, er disse tre overkørsler sikret med lyd og lys. Alligevel er de blevet udpeget til at blive sløjfet.

Men den beslutning stilles altså i bero.

Særligt ved overkørsel 26 har der været markante borgerprotester over en forestående lukning, blandt andet fra landmænd, der er utilfredse med udsigten til ikke længere at kunne passere banen dette sted.

En endelig beslutning om disse tre overkørslers fremtid vil blive truffet senest i midten af 2020'erne.

/ritzau/