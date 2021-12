Efter dokumentar om sexisme: Dyrby stopper på B.T.

Chefredaktør på B.T. Michael Dyrby træder tilbage fra sin stilling.

Det skriver Dyrby selv på bt.dk i et længere indlæg.

- Jeg har ikke levet op til den standard, som vi normalt forlanger af andre kilder. Det går ikke, for det svækker hele grundlaget for journalisternes daglige virke. Ikke bare på B.T. - men i hele Berlingske Media, skriver Dyrby blandt andet.

Dyrby ser "sig ikke i stand til at være øverste chef for B.T., når hans autoritet er svækket efter dokumentaren om sexisme på TV2", skriver Berlingske Media i en pressemeddelelse.

Dyrby kom i vælten, da en Discovery-dokumentar om episoder med krænkende adfærd på TV 2 blev udgivet i sidste uge.

Dokumentaren kredser om flere TV 2-chefer, der har udvist krænkende adfærd.

Dyrby havde lederstillinger på TV 2 igennem en årrække. Han blev udnævnt til nyhedschef på kanalen i 2003 og fratrådte i 2015.

Tirsdag erkendte Michael Dyrby, at han har haft "upassende forhold" og "har overskredet grænser og udvist virkelig dårlig dømmekraft" i sin tid som chef på TV 2.

Dyrby tog en kort ferie oven på dokumentaren, men onsdag vendte han tilbage til sit arbejde som chefredaktør på B.T. En stilling han altså nu fratræder.

Han skriver på B.T., at han har meddelt koncerndirektør i Berlingske Media Anders Krab-Johansen, at han træder tilbage.

Krab-Johansen udtaler i meddelelsen fra Berlingske Media, at han havde håbet, det var muligt for Dyrby at komme tilbage som ansvarshavende chefredaktør efter hans ferie.

- Men Michael har konkluderet, at det ikke kan fungere, og det har jeg respekt for. Det har utvivlsomt været en svær beslutning, udtaler han.

Dyrby mener ikke, at der er plads til nuancer i debatten om metoo og krænkelser.

- Jeg har i forbindelse med metoo-debatten forsøgt at bekende min fortid på TV 2. Det er ikke blevet godt modtaget. Nærmest mistroisk. Debatten er vigtig og selv om alle udtrykker, at de ønsker en debat om kulturen, har raseriet taget over.

- Der er ikke plads til bekendelse, eftertanke og tilgivelse. Godstoget ruller på de udlagte skinner med stærke holdninger. Der er ikke plads til nuancer. Det er sort/hvidt. Du er god eller dårlig, skriver han.

Efter Dyrbys fratrædelse bliver Jonas Kuld Rathje konstitueret ansvarshavende chefredaktør, oplyser Berlingske Media. Han har indtil nu været chefredaktør på avisen.

/ritzau/