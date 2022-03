Efter dom i Jehovas Vidner-sag: Nu tager enken sagen videre

I begyndelsen af februar slog Højesteretten fast, at det ikke var ulovligt, da et bevidstløst medlem af Jehovas Vidner fik blodtransfusion. Selvom han tidligere havde sagt nej til dette. Nu har mandens enke besluttet sig for at indklage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Må en læge vælge at give blod til en bevidstløs, døende patient, selvom vedkommende tidligere har frabedt sig dette? Det er et spørgsmål, som et kvindeligt medlem af Jehovas Vidner netop har besluttet at bede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol om at tage stilling til.