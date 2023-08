Efter drilsk vind: Vinder af DM i ballonflyvning kan blive kåret

Den syvende etape af DM i ballonflyvning vil blive afviklet fredag aften.

Dermed vil det blive muligt at kåre en vinder af mesterskabet.

Det oplyser Susanne Geil, der er presseansvarlig for stævnet.

I alt er der planlagt otte etaper. Mindst to skal gennemføres, før der kan kåres en vinder.

Vindforholdene har drillet tirsdag til torsdag. Af den grund blev de første fem etaper af mesterskabet aflyst.

Fredag morgen blev ballonerne sendt til vejrs for første gang ved dette års DM i ballonflyvning. Det skete i forbindelse med sjette etape.

Da syvende etape officielt vil finde sted fredag aften, vil det være muligt at finde en vinder, da mindst to etaper vil blive afviklet.

Den ottende og sidste etape er planlagt til lørdag morgen.

Fredag aften er det usikkert, om den vil finde sted.

DM i ballonflyvning afholdes fra tirsdag til lørdag i Hårslev på Nordfyn.

Konkurrencen består i at være bedst til præcisionsflyvninger. Det vil sige at komme tættest på et givent mål.

En varmluftsballon har ikke et rat og flyver derfor altid i vindens retning, der kan variere i de forskellige luftlag. Man styrer ballonen op og ned ved at opvarme luften i ballonen.

I mesterskabet dyster 12 ballonskippere om danmarksmestertitlen.

Tidligere har Susanne Geil fortalt, at man starter med at planlægge otte flyvninger, da der ofte er risiko for aflysninger.

- Vejret er så altafgørende en faktor, at det nærmest er unormalt, at der ikke er aflysninger. Det er en kalkuleret risiko, at der vil være aflysninger, sagde Susanne Geil onsdag.

/ritzau/