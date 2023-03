Efter en grå fredag starter påskeferien med solrig weekend

Når skoleeleverne fredag får fri, kan de se frem til påskeferie og en weekend med sol.

Lørdag og søndag bliver nemlig to ganske solrige dage. Det fortæller Lars Henriksen, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Først skal en fredag, der på ingen måde er solrig, dog lige overstås.

- Fredagens vejr er gråt. Nogle steder også med regn, siger Lars Henriksen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han fortæller, at der i den nordligste del af landet også kan være lidt slud i nedbøren.

I det meste af landet kan temperaturerne dog blive tocifrede med op til 11 grader. I Nordjylland må man dog nøjes med mellem en og fire grader.

I det nordjyske kan der også være hård vind, mens resten af landet får en svag til jævn vind fra syd.

- Lørdag ser det straks bedre ud. I nattetimerne begynder en opklaring at trække ned over landet nordfra, siger Lars Henriksen.

I løbet af lørdag kommer opklaringen ned over landet.

- Der venter altså en lørdag med masser af sol til hele landet, og hele weekenden ser trods en grå fredag ud til at blive flot, siger meteorologen, der forsikrer, at solen også kommer til at skinne søndag.

Det flotte vejr kommer dog ikke til at afspejle sig i temperaturen. For mens temperaturen fredag kan kommer over ti grader, kommer den lørdag til at ligge på mellem fire og ni grader.

Artiklen fortsætter under annoncen

Søndag bliver det mellem tre og syv grader.

- Der kommer til at være nattefrost flere steder både natten til søndag og natten til mandag, siger Lars Henriksen.

Det er en kold luft fra nord, der gør, at det solrige vejr ikke giver høje temperaturer.

- Vi ligger på tærsklen til april, og der er stadig kold luft nord for landet.

- I løbet af morgentimerne i morgen kommer en kold østenvind ned over landet. Så selv om der er sol, er det ikke nok til at hæve temperaturen, siger Lars Henriksen.

/ritzau/