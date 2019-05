Efter EP-valget er det store skiftedag i lygtepælene

Med et veloverstået EP-valg vil Bergur og Lars Løkke Rasmussen bytte EP-plakater ud med folketingskandidater.

Med et overstået europaparlamentsvalg gælder det nu om at se frem mod folketingsvalget. Det betyder også, at det er tid til at pille valgplakater fra EP-valget ned og erstatte dem med kandidater til Folketinget.

Det fortæller Bergur Løkke Rasmussen (V), som er kandidat til Europa-Parlamentet for Venstre og søn af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

- Der er også et andet valg, og derfor skal vi bruge dagen i dag på at få skiftet vores plakater ud, så der kan komme folketingskandidater op at hænge på de pladser, siger Bergur Løkke Rasmussen.

Da valgplakaterne til EP-valget kunne hænges op 5. maj, hjalp Lars Løkke Rasmussen sin søn.

- En faders lod ... Når ungerne har brug for en hjælpende hånd, så må man bare træde til, skrev Lars Løkke Rasmussen i et facebookopslag, som viste et billede af de to i færd med at sætte plakater op i en lygtepæl.

- Nu hjalp min far mig med at hænge plakater op, da jeg skulle have dem op, så nu har jeg lovet at bytte dem ud med ham, siger Bergur Løkke Rasmussen, som er opstillet som nummer fem på Venstres liste over kandidater til Europa-Parlamentet.

Venstre fik fremgang vil valget og kan sende i alt fire mandater til Bruxelles. Eftersom de personlige stemmer ikke er talt op endnu, er det uvist, om Bergur Løkke Rasmussen skal afsted.

- Nu har vi vundet det første slag, og nu må vi gå med sommerfugle i maven og vente på, at valgstederne får talt de personlige stemmer op. Jeg håber selvfølgelig på, at det bliver en plads til mig selv, siger Bergur Løkke Rasmussen.

