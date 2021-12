Efter fejl virker coronapas til Android igen søndag aften

Efter coronapas-appen til smartphones med styresystemet Android ikke har virket for de fleste Android-brugere siden fredag, er problemet søndag aften blevet løst.

Det oplyser Sundhedsdatastyrelsens direktør, Lisbeth Nielsen, på Twitter.

- Så er den rettede version af coronapas til Android tilgængelig i Google Play - tak for tålmodigheden, skriver Lisbeth Nielsen i et opslag på det sociale medie.

- Vi gør alt for at forhindre gentagelse.

Problemet skyldtes en fejl i den seneste version af coronapas-appen. Det er den version, der nu er blevet rettet.

Tidligere søndag varslede Sundhedsdatastyrelsen i en pressemeddelelse, at en opdatering var på vej, der skulle løse problemet.

- Den fejlramte version af appen hedder version 1.4.4. Vi beklager meget de udfordringer, det har givet. Sundhedsdatastyrelsen og vores leverandør er derfor ved at være klar med en opdatering af appen i Google Play.

- Vi forventer, at den kan hentes ned i løbet af i aften, og at det vil løse problemerne, der har været med at bruge coronapas-appen på Android-telefoner, lød det tidligere fra Sundhedsdatastyrelsen.

Den nye rettede version hedder 1.4.5 og installeres den, virker appen igen.

Den fejlbehæftede version blev udgivet fredag ved middagstid. Styrelsen har kendt til fejlen siden fredag, hvor den i en pressemeddelelse oplyste, at der arbejdes på "højtryk for at løse fejlen".

Coronapasset er et bevis for, at man er vaccineret, tidligere smittet eller testet negativ. Det skal vises en række steder i samfundet for at få adgang.

For tiden skal det blandt andet bruges på indendørs serveringssteder og ved frisører.

/ritzau/