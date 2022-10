Efter Field's-skyderi: Specialgruppe kommer med anbefalinger

Seks længe ventede anbefalinger lander tirsdag hos Region Hovedstaden.

De kommer fra en gruppe - Task Force - der har været særligt nedsat for at se nærmere på skyderiet i shoppingcentret Field's på Amager 3. juli i år.

Skyderiet kostede tre mennesker livet. Flere andre blev alvorligt såret.

Det fremgår af en en mødedagsorden for Region Hovedstadens forretningsudvalg, skriver B.T.

Gruppen fremlægger først anbefalingerne for regionen. Umiddelbart efter vil der blive udsendt en pressemeddelelse om emnet, ligesom anbefalingerne vil blive præsenteret for offentligheden på en pressebriefing.

Specialgruppen har haft til opgave at undersøge forløbet ved skyderiet dog med særligt fokus på den formodede gerningsmands forløb i Region Hovedstadens Psykiatri.

Den faglige afdækning holdes hemmelig for pressen og offentligheden, fremgår det af regionens mødedagsorden. Det skyldes, at den indeholder personfølsomme oplysninger.

- Oplysningerne vil være personhenførbare, uanset om de anonymiseres grundet sagens karakter. Denne del af afdækningen er således fortrolig og kan ikke offentliggøres, står der i dagsordenen.

Den afdækning, som fokuserer på den generelle læring af forløbet, bliver derimod meldt bredt ud. Her vil der blandt andet være anbefalinger til ændringer i den generelle arbejdsgange og instrukser eller retningslinjer.

I alt bliver der fremlagt seks anbefalinger.

Kort efter skyderiet i centret blev en formodet gerningsmand anholdt. Han var 22 år og havde haft kontakt til psykiatrien i regionen inden hændelsen.

Derfor er der sat spotlys på psykiatrien for at drage læring.

Hvis han har haft et patientforløb hos andre myndigheder, er det også inddraget i undersøgelsen.

Skyderiet endte med at koste tre personer livet. Fire andre befandt sig i kritisk tilstand efter skyderiet, men de er alle stabile igen.

Derudover blev tre strejfet af skud. Omkring 20 pådrog sig skader i forbindelse med flugten fra centret.

Den 22-årige blev stillet for en dommer og sigtet for tre drab og syv drabsforsøg. Dommeren valgte at varetægtsfængsle manden i surrogat på en lukket psykiatrisk afdeling.

/ritzau/