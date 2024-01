Efter flere uheld opfordrer Vejdirektoratet til forsigtighed

Der er onsdag morgen sket flere uheld i trafikken - og vejret gør det særligt vigtigt at køre efter forholdene.

Det siger vagthavende ved Vejdirektoratets trafikcenter Simon Swaim.

- Der er travlt. Lige nu oplever vi, at folk har sat sig ud i bilerne, og de skal virkelig køre efter forholdene. Afhængig af hvor i landet man er henne, er der meget vind og meget sne og slud, så man skal køre efter forholdene.

Jylland ser tidligt onsdag morgen ud til at være hårdest ramt i hele området fra Vejle og op til Skagen. Men også på Sjælland er der store områder med udfordrende vejr, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Kør efter forholdene, kør i god tid og husk at holde afstand til forankørende. Hvis folk følger den opfordring, håber vi, at der ikke bliver alt for travlt på vejene.

På Vejdirektoratets hjemmeside for Trafikinformation fremgår det, at der onsdag morgen er sket flere uheld.

Det gælder på Hillerødmotorvejen mellem Lillerød og Hillerød Station, på motorvejen ved Rute 25 fra Ans mod Viborg og på Østjyske Motorvej fra Aarhus mod Horsens mellem Skanderborg Station og Ejer Bavnehøj.

Ved sidstnævnte er højre spor spæret.

På det sociale medie X skriver Nordsjællands Politi, at man er fremme ved flere færdselsuheld på Hillerødmotorvejen i nordgående retning. Trafikanter opfordres her til at finde alternative ruter mod Hillerød.

/ritzau/