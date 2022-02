Efter formandsskifte genopstiller Alex Ahrendtsen alligevel

Folketingsmedlem i Dansk Folkeparti Alex Ahrendtsen har besluttet sig for alligevel at stille op til det næste folketingsvalg.

Det bekræfter han fredag eftermiddag over for TV2 Fyn.

Ahrendtsen, der siddet i Folketinget for DF siden 2011, sagde ellers i maj sidste år, at han ikke ville genopstille ved næste folketingsvalg, fordi han savnede at have et normalt liv.

Han fortæller til Ritzau, at valget af Morten Messerschmidt har givet ham glæde og energi til at fortsætte i Folketinget.

- Det er faktisk også lidt af en overraskelse for mig. Indtil for 14 dage siden havde jeg faktisk regnet med, at jeg skulle ud af Folketinget efter næste valg.

- Men jeg må bare indrømme over for mig selv, at valget af Morten Messerschmidt som ny formand, min gamle ven, har bare givet mig masser af glæde og energi, siger han.

Han tilføjer, at der også er mange mennesker, der igennem det seneste halve år har opfordret ham til at genopstille.

- Sammenlagt har jeg fået lysten til at forsøge at gøre en indsats igen, siger han.

Alex Ahrendtsen, der er valgt på Fyn, blev sygemeldt med stress i efteråret 2019, og han var tilbage igen ved Folketingets åbning i 2020.

Han fortæller, at han i dag er helt rask.

Da Alex Ahrendtsen sidste år meddelte, at han ikke ville genopstille ved næste valg, sagde han til Avisen Danmark, at han havde truffet beslutningen, efter at han havde haft en drøm, hvor han fik en fortryllet guitar, der kunne spille varme og kærlighed frem til familie og venner.

- Jeg oplevede i den drøm, at det jeg gjorde, gav andre glæde. At være folketingspolitiker gør ikke ret mange mennesker glade, sagde han dengang.

Partiformand i DF Morten Messerschmidt siger til TV2 Fyn, at han er glad for, at Ahrendtsen alligevel har valgt at genopstille.

- Alex er jo en helt særlig og meget, meget dygtig politiker på de landspolitiske sager, hvor han forhandler alt fra uddannelsespoliti til kultur og internationale forhold.

- Men han er også en helt fantastisk repræsentant for Fyn, som har en række særlige udfordringer i forhold til gartnerierne, klimaet og i forhold til ghettoerne i Odense, siger han til TV2 Fyn.

/ritzau/