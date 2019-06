Efter forsinkelse: Ny metrolinje åbner 29. september

Den nye metrolinje i København er forsinket. Torsdag er selskabet bag dog klar med åbningsdato.

Går alt efter planen, vil dørene til den nye metrolinje Cityringen i København gå op 29. september.

I en pressemeddelelse torsdag oplyser Metroselskabet således, at det kan sætte en dato på åbningen af den nye metro.

Den nye metrolinje har dog været meldt forsinket ad flere omgange.

Oprindeligt skulle den nye metro være åbnet i december 2018, men i 2014 udsatte man den planlagte åbning med syv måneder.

I maj måtte Metroselskabet så konstatere, at københavnerne ikke som planlagt kunne tage metroen i brug i juli. Samtidig blev det meldt ud, at den vil åbne til september.

Anlægsarbejdet har været i mere end otte år, men nu er åbningen af Cityringen, der har 17 stationer, få måneder væk.

Frem til september skal de sidste test af metroen gennemføres og dokumenteres. Desuden skal metroen køre som almindelig drift - dog uden passagerer.

Herefter kan den endelige myndighedsgodkendelse gives, så metroen får lov til at køre med passagerer. Tilladelsen opnås ifølge Metroselskabet først, kort tid før metroen er klar til at åbne i september.

- Stationerne og systemet er ved at være klar, og i de kommende måneder skal vi være sikre på, at alle test og dokumentation er på plads og er afleveret i en ordentlig kvalitet, så myndighederne kan behandle det som led i den endelige godkendelse, udtaler Metroselskabets administrerende direktør, Henrik Plougmann Olsen i meddelelsen.

Han tilføjer, at den endelige garanti for åbningstidspunktet først vil kunne gives tæt på åbningsdagen.

- Vi vurderer, at tidsplanen er realistisk, men det baserer sig på, at alle parter leverer en effektiv og koordineret indsats for at sikre et kvalificeret grundlag til at opnå den endelige sikkerhedsgodkendelse, lyder det.

De seneste forsinkelse betyder, at den samlede regning for Cityringen stiger med 165 millioner kroner. Metroselskabet vil dog forsøge at få ekstraomkostningerne dækket af entreprenøren på byggeriet, CMT.

Cityringen supplerer de nuværende to linjer og forventes at få antallet af årlige rejser med metroen til at fordobles.

I 2020 er det planen at Cityringen suppleres med en linje, som går til Nordhavn.

/ritzau/