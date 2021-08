Efter forsinkelser skal SSI's vaccine testes på mennesker i 2022

Den anden danske coronavaccine, Covaxix-vaccinen, der er udviklet af Statens Serum Institut (SSI), er efter flere forsinkelser klar til at blive testet på mennesker i fase 1 og 2 i 2022.

En producent er nemlig fundet i USA efter et udbud.

Det fortæller Anders Fomsgaard, chefvirolog hos SSI.

- Da vi ikke har nogen produktion af vacciner i Danmark længere, skal den produceres i USA. Der står man i en kø lige nu for at få produceret den, siger Anders Fomsgaard.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han kan dog ikke sætte navn på producenten i USA, men det er stadig fastlagt, at test på mennesker skal foregå på Hvidovre Hospital.

Og ventetiden på at finde en producent er brugt fornuftigt, fortæller han.

- Vi har benyttet ventetiden til at designe og ændre vaccinen mod de nye varianter, så den er i særlig grad rettet mod dem – også delta. Der har været fantastiske resultater både i mus, kaniner og aber i USA, siger Anders Fomsgaard.

Vaccinen har været klar i et år og oprindeligt var det planen, at den skulle testes på mennesker i slutningen af 2020 eller begyndelsen af 2021.

Siden blev forventningerne justeret til slutningen af 2021 eller begyndelsen af 2022.

Anders Fomsgaard kan ikke sige præcis, hvornår fase 1-studiet begynder næste år, men gætter på andet kvartal. Der er dog flere usikkerheder.

Vaccinen er finansieret af den danske stat med omkring 31 millioner kroner, der dækker fase 1 og fase 2. Finansiering af det store fase 3-studie, hvor den testes i op til flere tusinde personer, er dog ikke på plads.

Derfor kan Anders Fomsgaard heller ikke komme nærmere ind på, hvornår vaccinen kan forventes at være klar til brug. Men den er tiltænkt brug i Danmark.

- Det er tiltænkt, at vi skal have en dansk beredskabsplatform, så man lynhurtigt kan lave en vaccine mod nye trusler.

- Hvis der eksempelvis kommer en ny mutation af covid-19, men det kan også være mod en influenzapandemi. Så er det en meget nem og billig vaccine at producere.

Vaccinen er en dna-vaccine, og modsat vaccinerne i brug gives den med en højtrykspistol og ikke med et stik med en nål.

Mandag oplyste Sundhedsministeriet, at regeringen har besluttet at støtte virksomheden Bavarian Nordic med 800 millioner kroner til udvikling af deres danske vaccine mod coronavirus.

EU-Kommissionen har nemlig godkendt, at Danmark kan give støtte på cirka 800 millioner kroner til virksomheden.

Støtten, der er et forskud, som skal betales tilbage, skal sikre, at vaccinen kan blive undersøgt i et fase 3-studie. Det er sidste skridt inden en eventuel godkendelse, så vaccinen kan komme på markedet.

Mandag begyndte et fase 2-studie af vaccinen.

/ritzau/