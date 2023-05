Undersøgelse af spiralsag sættes i gang efter forsinkelser

Efter flere forsinkelser skal et hold forskere nu starte arbejdet med at afdække forløbet i den såkaldte spiralsag.

Det skriver Indenrigs- og Sundhedsministeriet på dets hjemmeside.

Forskerne skal ifølge pressemeddelelsen undersøge sagens omfang og beslutningsprocessen bag. De skal også afdække de involverede kvinders oplevelser.

Spiralsagen handler om, at grønlandske kvinder og unge piger fra 1960'erne og frem fik opsat en svangerskabsforebyggende spiral.

Flere grønlandske kvinder er senere stået frem i medierne og har fortalt, at spiralen blev opsat uden deres vidende.

I alt ti forskere og en videnskabelig assistent skal afdække perioden 1960 til 1991, hvor Grønland hjemtog sundhedsområdet.

Der blev under spiralkampagnen opsat spiraler på omkring 4500 grønlandske kvinder og piger helt ned til 13 år - mange uden samtykke.

Projektet ledes fra Ilisimatusarfiks Center for Arktisk Velfærd i Grønland. Ilisimatusarfik er navnet på universitetet i Grønland. Projektet sker i samarbejde med Center for Folkesundhed i Grønland ved Syddansk Universitet.

Mimi Karlsen, der er naalakkersuisoq - minister - for sundhed, siger i pressemeddelelsen, at det er vigtigt for de berørte kvinder og samfundet som helhed, at udredningsarbejdet nu "endelig kan komme i gang".

- Kvinderne har allerede ventet længe på at få svar på, hvad der præcist skete dengang. Det har været vigtigt for mig, at de berørte kvinder har mulighed for at komme til orde, og at udredningsarbejdet forankres i Grønland, siger hun.

Den danske regering og den grønlandske regering, Naalakkersuisut, besluttede i juni sidste år at igangsætte en uvildig udredning af spiralsagen.

Udredningen skulle ligge klar 1. oktober 2023. Men nu lyder deadline maj 2025. Undersøgelsen har ikke været sat i værk før nu.

Grønlands landsstyreformand, Múte B. Egede fra partiet Inuit Ataqatigiit, kritiserede 22. maj regeringen for endnu ikke at have igangsat undersøgelsen.

- Tilliden, der skal opbygges mellem vores lande, svinder mere og mere, når ting som det her ikke bliver prioriteret, sagde han til DR.

Indenrigs- og sundhedsminister Sofie Løhde (V) kommenterer i pressemeddelelsen ikke, at det har taget næsten et år at igangsætte undersøgelsen.

Til DR sagde hun 22. maj, at der har været "problemer med at få udpeget et tilstrækkeligt velkvalificeret forskerteam".

