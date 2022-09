Meget tyder på, at russerne står bag sprængningerne af gasledninger i Østersøen. I så fald er formålet sandsynligvis at skabe frygt i Vesten. Men frygten må ikke pacificere os, siger teolog

Efter gaslækage: Frygt er et kendt våben i krigsførelse

I mindst 2500 år har man vidst, at krige ikke kun udkæmpes på slagmarken. Lige så vigtigt er det at indgyde uro, usikkerhed og frygt hos fjenden. Som den kinesiske general og militærstrateg Sun Tzu, der levede omkring år 500 f.Kr., bemærkede i sin bog ”Kunsten at føre krig”:

”Den dygtige strateg nedkæmper fjenden uden kamp.”