Skoler har været glade for den frihed, de har haft under coronakrisen. Ny aftale forlænger friheden et år til.

Efter gode erfaringer: Folkeskoler får et år mere med corona-frihed

Skolerne har gode erfaringer med den frihed til at tilrettelægge og ændre undervisningen, som de har haft under coronakrisen. Den bliver derfor forlænget et år mere.

Det fortæller børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) om en bred aftale torsdag.

- Det har skolerne og kommuner været rigtig glade for. De har oplevet, at eleverne får langt mere ud af den form for undervisning.

- Og at de selv får rigtig meget ud af at kunne tilrettelægge det på den måde i forhold til den gamle måde at gøre det på, siger hun.

Derfor skal skolerne fortsat selv kunne omlægge undervisning og lave timer på den digitale platform Zoom næste år.

Det giver eksempelvis skolerne mulighed for at lave flere dansktimer, hvis eleverne i en klasse er bagud i det fag.

Danmark har i årevis kæmpet med en for stor andel af elever, der forlader skolen uden at kunne læse og regne, fortæller ministeren.

Erfaringerne fra de seneste års nedlukninger har vist mulige løsninger på det problem.

- Her har vi ramt noget, som egentlig kommer af coronatiden, men som både lærere, skoleledelser og kommuner har været rigtig glade for, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Det er grunden til, at man nu prøver at give skolerne mere frihed i et "helt normalt skoleår".

Ministeren kan ikke sige, om den større frihed skal være permanent.

Først når det skoleår er gået, vil regeringen drøfte, om det giver mening at forlænge friheden yderligere.

Aftalen om at forlænge frihedsgraderne er indgået mellem regeringen, Venstre, SF, De Radikale, De Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Folkeskolereformen fra 2014 indeholder blandt andet krav om understøttende undervisning.

Det er ikke nødvendigvis er klassiske skolefag som dansk og matematik, men kan have fokus på bevægelse og trivsel.

Reformen blev vedtaget af den daværende regeringen - Socialdemokratiet, De Radikale og SF.

Det er blandt andet understøttende undervisning, der under corona har kunne omlægges til mere regulær undervisning i aftalen.

