Efter ildkamp er pirater fortsat om bord på dansk fregat

Den danske fregat "Esbern Snare" fortsætter sin patruljering i Guineabugten ud for det vestlige Afrika efter ildkamp med pirater den 24. november.

De fire frihedsberøvede pirater opholder sig fortsat på skibet.

Det oplyser Forsvaret i en pressemeddelelse.

Den 24. november angreb otte pirater styrker fra den danske fregat "Esbern Snare", der for få uger siden ankom til området.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fire pirater døde, og fire overlevede.

Ingen danskere kom til skade.

De fire pirater, hvoraf den ene er hårdt såret, blev torsdag den 25. november varetægtsfængslet in absentia - altså uden at være til stede - i 13 dage ved et grundlovsforhør i Københavns Byret.

/ritzau/