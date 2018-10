Efter lang tids venten: Pape ser på lov for masseovervågning

Staten pålægger teleselskaber at gemme oplysninger om kunderne trods EU-dom. Nu vil Pape overhale EU indenom.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil se på et lovforslag om indsamling af telekunders oplysninger. For halvandet år siden var tonen dog en anden.

- Jeg er fuldstændig rystet, jeg er fuldstændig rystet. Men det skal jeg prøve at ryste af mig, lød det fra justitsministeren.

Årsagen var den, at dele af oppositionen opfordrede ministeren til at rette ind efter en EU-dom, der sagde, at "generel og uddifferentieret" logning af alle oplysninger er ulovligt.

Omvendt mente ministeren, at indsamlingen af telekunders oplysninger var et helt centralt efterforskningsværktøj, som var nødvendigt. Derfor ville han vente på EU-landene og EU-Kommissionen, som skulle finde en fælles løsning.

Men nu er han træt af at vente på kommissionen, der senest har meldt ud, at retningslinjerne ville være klar i år. Regeringen arbejder dog fortsat på en fælles løsning.

- Omvendt må vi konstatere, at vi ikke kan vente endeløst på at få ændret logningsreglerne. Derfor går vi nu – som en række andre EU-lande – i gang med at gøre klar til at kunne revidere reglerne på egen hånd, siger justitsministeren i en skriftlig kommentar.

I første omgang vil han nu genoptage de "konstruktive drøftelser" med telebranchen.

Den danske logningsbekendtgørelse kræver, at teleselskaberne indsamler oplysninger om alle danske telekunder et år tilbage i tiden.

Oplysningerne fortæller, hvem kunderne har ringet til, hvem de har sms'et, og hvilken mast telefonen har været forbundet til. Det kan give et meget præcist billede af, hvor den enkelte har befundet sig.

Trods EU-dommen har regeringen valgt ikke at suspendere de danske regler, indtil der kommer nye fælles retningslinjer. Det er loggede oplysninger for vigtige til, har det lydt.

I VLAK's regeringsgrundlag var de nye regler ellers bebudet i begyndelsen af 2017. Men det ændrede EU-Domstolens afgørelse mellem teleselskaber i Sverige og Storbritannien i december 2016 på.

Telebranchen har klaget over, at den befinder sig i et "juridisk limbo".

I december 2016 vurderede EU-Domstolen, at en "generel og uddifferentieret" logning af alle oplysninger ikke er tilladt.

Til gengæld er "målrettet" logning ikke i strid med loven.

- For regeringen er det afgørende, at de nye regler holder sig inden for de rammer, som følger af dommen fra EU-Domstolen. Derudover skal politiet have de bedst mulige værktøjer til at bekæmpe alvorlig kriminalitet og terror, siger justitsministeren.

/ritzau/