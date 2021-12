Efter lidt tovtrækkeri skal plejehjemsansatte nu bruge mundbind

Selv om det ikke er alle partier, som synes om det, skal ansatte på landets plejehjem igen til at bære mundbind.

Det har Folketingets Epidemiudvalg vedtaget fredag.

- Smitten går desværre den forkerte vej lige nu, og situationen er alvorlig for dem, der er i særlig risiko for at blive alvorligt syge af covid-19, siger social- og ældreminister Astrid Krag (S).

- De ældre borgere på vores plejehjem er blandt de allermest sårbare og udsatte, når det kommer til coronavirus, og derfor er det så vigtigt, at vi skærmer dem mod at blive smittet.

Regeringen har på baggrund af en indstilling fra Epidemikommissionen søgt om opbakning til kravet i Epidemiudvalget.

Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, stemte imod kravet om mundbind på mødet i udvalget fredag formiddag.

Det gjorde hun af hensyn til de ældre på plejehjemmene.

- De lever deres sidste tid. Nogle af de her mennesker har en demenslignende sygdom, som betyder, at de har brug for mimik, et kram, et knus og en berøring, siger hun.

- Det vil være rigtig trist at se, at man på et lille plejecenter, hvor man ved, at alle er vaccinerede, og hvor man hovedsageligt sidder i fællesstuen og hygger sig sammen, skal gå med visir og mundbind.

SF stemte hverken for eller imod.

- Jeg er meget ked af mundbind på plejehjem, fordi det er meget begrænsende for den sociale kontakt, som er så vigtig. Det er også ufatteligt hårdt for personalet, siger sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen.

Hun noterer sig dog samtidig, at både Ældresagen og FOA bakker op om et krav om mundbind.

Folketingets Epidemiudvalg vedtog torsdag eftermiddag i sidste uge, at besøgende og medarbejdere på sygehuse, klinikker og kommunale sundhedstilbud fra denne uge skal bære mundbind.

Dog var der i første omgang ikke opbakning til, at ansatte på plejehjem skal bære mundbind. Derfor blev det drøftet Epidemiudvalget igen fredag i denne uge.

Kravet om mundbind eller visir vil gælde for personer over 12 år og omfatter besøgende og ansatte, på sociale tilbud, plejehjem og på arealer, hvor besøgende har adgang.

Det er forventningen, at det træder i kraft i næste uge.

