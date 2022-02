Efter masse-exit: DF når deres hidtidige bundniveau i ny måling

Voxmeter har for første gang målt Dansk Folkeparti til under fem procent af stemmerne i en meningsmåling.

Dansk Folkeparti står i en ny meningsmåling foretaget af Voxmeter for Ritzau for første gang til at få under fem procent af stemmerne, hvis der skulle afholdes valg til Folketinget.

I målingen står Dansk Folkeparti til 4,3 procent af stemmerne. Det er et fald fra 6,1 procent ugen før. Voxmeter har siden 2001 løbende lavet målinger af, hvad vælgerne vil stemme.

Målingen er foretaget den seneste uge. Ugen startede med, at fire medlemmer af Dansk Folkepartis folketingsgruppe meldte sig ud af partiet. Det skete i protest mod den nyvalgte formand, Morten Messerschmidt.

De fire medlemmer var Liselott Blixt, Karina Adsbøl, Bent Bøgsted og Lise Bech.

I løbet af ugen fulgte yderligere to medlemmer af Dansk Folkeparti med. Det var først Hans Kristian Skibby. Ligesom de fire første angav han et dårligt arbejdsmiljø i partiet, hvor man internt undergravede hinanden arbejde.

Samtidig kom det frem, at Martin Henriksen har søgt om at få godkendt et partinavn hos Indenrigsministeriet. Hvis man vil starte et nyt parti, er det første skridt at få godkendt et partinavn.

Og i weekenden forlod Marie Krarup partiet. Hun pegede blandt andet på, at hun ikke kunne få en garanti for, at Morten Messerschmidt ville trække sig, hvis han blev dømt i den sag om svindel med EU-midler, som han er anklaget i.

Derudover ville hun også kunne tale mere frit om Danmarks forhold til Rusland, da hun var uenig med partilinjen.

Hun følte samtidig, at hovedbestyrelsesmedlemmerne Anders Vistisen og Rene Danielsson lidt for åbent havde kritiseret hende på det sociale medie Twitter, uden at det havde fået nogle følger.

På et gruppemøde i løbet af ugen gav Morten Messerschmidt udtryk for, at partiets første tid med ham som formand har været "drøj".

- Uanset hvem der var blevet valgt som formand, havde det været en drøj start. Det er et parti, hvor det kommer til at tage noget tid, inden vi er tilbage til fordums styrke, sagde han.

På det tidspunkt havde fem af folketingsmedlemmerne forladt partiet.

Meningsmålinger fra Voxmeter har en vis statistisk usikkerhed. For Dansk Folkeparti angives den til at være 1,3 procentpoint i hver retning.

I målingen spørges vælgerne, hvad de ville sætte kryds ved, hvis de skulle stemme i dag.

Dermed er målingen ikke et forsøg på at forudse valgresultatet, men et forsøg på at tage den aktuelle temperatur på vælgernes præferencer.

/ritzau/