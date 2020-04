Det er over to måneder siden, at Huda Ali Ahmad og hendes tre børn forsvandt fra Langeskov på Fyn. Kristeligt Dagblad kan i dag dokumentere, at Huda og hendes søn Azad er blevet dræbt i Syrien. Udenrigsministeriet og Fyns Politi har endnu ikke kunnet bekræfte drabene – til frustration for lokalsamfundet, der efterlyser handling