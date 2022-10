Efter Minksag er rødt flertal enige om at nedsætte demokratiudvalg

Et rødt flertal i Folketinget er blevet enige om at nedsætte et demokratiudvalg, der skal kigge på, hvordan samspillet mellem embedsmænd og politikere kan gøres bedre.

Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

- Det er en hjørnesten i vores demokrati, at der er tillid til de grundlæggende samfundsinstitutioner. De seneste års debat er et tegn på, at vi har brug for en ny tilstandsrapport for det politiske system, udtaler justitsminister Mattias Tesfaye (S).

Udvalget skal styrke Folketingets kontrol med regeringen og sætte fokus på tilliden til det politiske system.

Det skal også komme med anbefalinger til, hvad der skal gøres bedre.

Det var statsminister Mette Frederiksen (S), som, dagen efter at Minkkommissionen kom med sine konklusioner, foreslog, at der skulle nedsættes et demokratiudvalg.

Det var som følge af de fejl, der blev begået i håndteringen af Minksagen, og for at forhindre, at noget lignende sker i fremtiden.

I pressemeddelelsen nævner regeringen også andre sager, som har aktualiseret debatten om forholdet mellem ministre og embedsmænd.

Her bliver Instrukskommissionen, som førte til en rigsretsdom og 60 dages fængsel til tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, nævnt.

Det samme gør Tibetkommissionens anden beretning fra marts og altså Minkkommissionens beretning fra juni.

Med demokratiudvalget er det meningen, at Folketinget skal inddrages, når der skal tages beslutninger i ekstraordinære situationer som coronakrisen.

Aftalepartierne lægger stor vægt på, at Folketinget inddrages i de situationer.

Derfor er partierne enige om at indføre en ny rådføringspligt ved regeringens beslutninger af ekstraordinær karakter i krisesituationer.

