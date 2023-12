Efter mislykket anbringelse forsvandt 13-årige Thomas ud af landet

Mange tusinde kilometer fra Danmark bor en 14-årig dreng, der for snart et år siden forlod et anbringelsessted sammen med sin onkel uden kommunens accept. Advokat Sonja Toft hjalp drengen, fordi hun mente, at det sociale system stjal dyrebare år af den unge teenagers liv