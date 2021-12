Efter næsten 31 år afhænder Jannie Eilsø Danmarks bedste flyspotter-sted: Farvel til Flyvergrillen

Den eneste slags vejr, der mangler her, hvor forstaden Kastrup slutter og Københavns Lufthavn begynder, er opholdsvejr. Det støvregner, det blæser fra alle kanter, en enkel klat sne ligger tilbage, og så er her tåget.

Selv de garvede flyspotterne er krøbet i ly ved et bord under et lavt træ på udsigtshøjen sammen med Flyvergrillens snart 17-årige stribede hankat. Heroppefra har man direkte udsyn til start- og landingsbanerne og de færre fly der på grund af corona lander og letter lige på den anden side af trådhegnet.

Det er flyenes registreringsnumre, det handler om, og de skal dokumenteres med både nummer og foto. 25.000 styks har den ene flyspotter, en midaldrende mand med vindblæst hvidt hår og vejrbidt næse, hjemme på computeren.

Men i avisen vil ingen af de tre seriøse spottere på højen, selv katten ser reserveret ud. Måske er de trætte af pressen, for er der et sted, som er mediernes darling, er det den legendariske Flyvergrillen, som lægger grønsvær til dem, der vil se på fly, og frituremad til dem, der vil spise.

Men nu er eventyret slut. I hver fald for ejeren gennem snart 31 år, Jannie Eilsø, som har sat lejekontrakten på Flyvergrillen til salg. Hun er 62 år, har tredje barnebarn på vej og et landsted ved Holbæk at tage sig af.

Her ses 62-årige Jannie Eilsø, der er indehaver af Flyvergrillen. Foto: Leif Tuxen

Flyspottere og stamkunder vil hun savne. Og virakken. For det er som om flyene bringer suset fra den vide verden med sig til dette lille stykke Amager med de traditionelle bord-bænkesæt, legepladsen med dæk-gyngerne og et menukort, som ikke kan være andet end dansk.

”Der er opløb, når Air Force One lander med en præsident ombord, eller et andet interessant fly kommer ind. Her er blevet lavet film og optaget musikvideoer, vi har haft polterabends og events. Jeg har haft masser af oplevelser, mødt søde mennesker og flyspotterne, særligt René og Bjarne,” siger hun.

Flyspotterne René og Bjarne kom hver eneste dag, købte aldrig noget, og alligevel udviklede det sig til et slags kammeratskab mellem dem og Jannie Eilsø.

”Den ene havde boet hos sine forældre til langt op i alderen, og den anden var førtidspensionist. Men ellers vidste vi ikke meget om hinandens liv. Det var flyene, det handlede om. Forrige jul faldt René så derhjemme, det samme var allerede sket for Bjarne, og nu er de døde. Det endte lidt tragisk for dem begge,” siger den snart forhenværende ejer.

Der har allerede være en potentiel køber for at se på Flyvergrillen, og forhandlingerne er i gang.

”Jeg satte den til salg for en uge siden. Så jeg tror, det er noget, der går stærkt,” siger Jannie Eilsø og går ind for at lange pomfritter over desken.

Steen Olsen, 72 år, smækker cyklen i stativet med en bevægelse, der viser, at det har han gjort mange gange før, men seriøs flyspotter ”ligesom dem oppe på højen” er han ikke. Efter 37 år som flymekaniker i lufthavnen er han bare på nedtrapning.

Steen Olsen, 72 år, cykler jævnligt til Flyvergrillen og kigger på fly, der lande og letter. Han er pensioneret flymekaniker fra Københavns Lufthavn. Foto: Leif Tuxen

”Jeg har arbejdet på fly i mange år, nu kommer jeg ud en gang imellem og kigger på dem. Der sker et eller andet herinde, når jeg er her, det må jeg indrømme,” siger han og banker sig på brystkassen, der hvor hjertet banker.

Det er blevet frokosttid, og også Svend-Erik Holm og Dan Rasmussen parkerer hjemmevant deres cykler i stativet.

”Der er meget færre fly, det kan man godt mærke, men nu er de begyndt at ansætte igen ude i lufthavnen,” siger Svend-Erik Holm, inden de to går ind for at vælge en ret fra et imponerende menukort, der har alt i kategorierne hotdogs, ribbensteg, burgers (med og uden brun sovs), frikadeller, tarteletter, fiskefileter, stjerneskud, pandekager og varm cacao.

Nede ved trådhegnet løber børn fra Holmebo Børnehave i Greve om kap med de fly, der lander, og der tælles, hvor mange sekunder, der går fra, at flyene dykker ned gennem tågen, og til de sætter landingshjulene på asfalten.

En gruppe børn fra Holmebo Børnehave i Greve spotter fly ved Flyvergrillen. Flyene fra Norwegian hitter, fordi de har røde næser, ligesom julemandens rensdyr Rudolf. Foto: Leif Tuxen

Med hensyn til selve flydataregistreringen, er ambitionerne måske lavere hernede end oppe på højen, hvor de tre tavse flyspottere og katten dokumenterer trafikken i fælles forståelse, men interessen er der. Især for flyene fra Norwegian – dem med det røde næseparti.

”Nu kommer Rudolf-flyet! Det har rød snude!” råber børnehavebarnet Aleksander. En flyspotter in spe.