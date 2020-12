Bjørn Brinck-Claussen er ramt af demens og bor på plejehjem. Hans hustru oplever, at besøgsforbuddet i foråret har slukket hans livslyst og sat ham kognitivt tilbage. Men nu kommer vaccinen, og den 78-årige plejehjemsbeboer håber snart at kunne få et stik, så han kan få besøg af sine børnebørn