Efter ny coronavariant: Vaccine-ulighed er hverken holdbart for de fattige eller rige lande

Det er ikke bæredygtigt for hverken u- eller i-lande, når adgangen til vacciner er så ulige, lyder det fra hjælpeorganisationer, som presser på for en ændret strategi. Omikron er ikke den sidste variant, der kan ændre smittebilledet, siger professor

Coronavarianten omikron er landet i Danmark. Det stod klart i går eftermiddag, hvor Statens Serum Institut kunne fortælle, at to flypassagerer, indrejst fra Sydafrika, er testet positive. Og undersøgelser viser, at de to personer er smittet med den nye virusvariant, som første gang blev rapporteret i Sydafrika. Gennem de seneste dage er der dukket smittede op med varianten i blandt andet Holland, Storbritannien og Belgien, og Verdenssundhedsorganisationen, WHO, betegner varianten som ”bekymrende”. Det tyder nemlig på, at den er mere smitsom end deltavarianten, der ellers på kort tid er blevet den dominerende variant.