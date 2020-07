Efter ny lov bliver fire gange så mange gravide med donoræg

Fra 2015 til 2018 er der sket en markant stigning i antallet af kvinder, der bliver gravide med donoræg.

Efter at det for nogle år siden blev gjort mere attraktivt for kvinder at donere æg, bliver flere kvinder gravide med hjælp fra donoræg.

Det viser en rapport fra Sundhedsdatastyrelsen.

I 2018 blev 371 kvinder gravide ved hjælp af et æg doneret af en anden kvinde. Til sammenligning var der tale om blot 84 kvinder i 2015.

Derudover er antallet af påbegyndte fertilitetsbehandlinger med donoræg steget fra 404 behandlinger i 2015 til 1625 fertilitetsbehandlinger i 2018.

Stigningen kommer, efter at en bred politisk aftale i 2016 skulle gøre det mere attraktivt for kvinder at donere æg.

Politikerne hævede blandt andet kompensationen for at donere æg fra 2400 kroner til 7000 kroner.

Samtidig blev der iværksat en informationskampagne til mulige ægdonorer.

- Antallet af behandlinger med donoræg er mere end fordoblet siden lovændringen i 2016 - en virkelig markant stigning, siger Lars Eriksen Videbæk, afdelingschef for Analyse, Statistik og Økonomi i Sundhedsdatastyrelsen, i en pressemeddelelse.

I forbindelse med fertilitetsbehandlinger kan der også bruges nedfrosne æg, som er overskydende, egnede og befrugtede æg, der er nedfrosset og klar til brug i en senere behandling.

Rapporten fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at der i stigende grad også bliver brugt nedfrosne æg, og at det sker med større og større succes.

I 2018 blev der påbegyndt 6870 fertilitetsbehandlinger med nedfrosne æg, hvoraf 28,4 procent førte til graviditet. I 2015 var det tilsvarende tal 4494 med en succesrate på 21,2 procent.

I alt blev der i 2018 påbegyndt 39.739 fertilitetsbehandlinger i Danmark, og de førte til 6778 graviditeter.

