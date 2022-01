Efter nye migrant-tal: Tesfaye vil lande asylaftale i år

Mattias Tesfaye (S) ser det som sin hovedopgave i 2022 at finde et partnerland, der tager sig af asylansøgere.

Inde året er omme, har Danmark taget et vigtigt skridt i arbejdet med at lave det nuværende asylsystem om.

Det vurderer udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S). Han lægger ikke skjul på, hvad han vil bruge en stor del af sin arbejdstid på i det nye år.

- Det er min hovedprioritet i 2022 at lande en aftale, hvor vi flytter asylbehandlingen af spontane asylansøgere til et partnerland uden for EU, siger han.

Hans udtalelser kommer i kølvandet på nye tal fra FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR).

Artiklen fortsætter under annoncen

De viser, at antallet af migranter, der er kommet til Europa via Middelhavet, igen er stigende efter et par års stilstand.

På samme måde er antallet af personer, der er døde i forsøget på at krydse farvandet mellem Europa og Afrika, vokset.

- Tallene siger mig, at der siden 2015 ikke er sket noget med det brutale asylsystem, vi har i Europa. At de grundlæggende problemer består, og at vi ikke kan fortsætte på denne måde, siger Tesfaye.

Han hæfter sig også ved en statistik, der siger, at halvdelen af dem, der når til Europa og søger om asyl, får afslag, fordi der ikke er noget grundlag for at tildele asyl. Og at 90 procent har betalt menneskesmuglere for at nå frem.

- Det bekræfter mig kun i, at vi skal gøre det anderledes. Jeg er optaget af, at vi får lavet en aftale, der kan inspirere andre lande til at lave lignende aftaler og omlægge til et mere humanistisk asylsystem.

- Vi har nogle muligheder i kraft af vores retsforbehold, som gør at vi kan være foregangsland, siger ministeren.

Regeringen har siden sin tiltræden arbejdet for at finde et ikke-europæisk land, der vil tage imod de spontane flygtninge, som måtte dukke op i Danmark. Et land, som vil stå for arbejdet med at afklare, om de har et reelt beskyttelsesbehov.

Det juridiske grundlag er på plads, og forhandlingerne med potentielle samarbejdspartnere har stået på i noget tid.

- Vi har zoomet ind på en mindre gruppe lande, og vi gør fremskridt. Det er vigtigt, at vi etablerer et partnerskab, der også er i partnerlandets interesse.

- Vi kan ikke bare gribe til baglommen og betale os ud af de problemer, vi har i EU, siger Mattias Tesfaye.

Han fortæller, at de mulige partneres ønsker i forhold til et samarbejde med Danmark ud over økonomisk kompensation blandt andet spænder over nye konsulater og ambassader, hjælp til grøn omstilling og uddannelsespladser til unge, der gerne vil studere i Europa.

Ønsker, der i videst muligt omfang skal imødekommes, samtidig med, at Danmark skal have stærke garantier for, at asylansøgernes rettigheder bliver overholdt, mener ministeren.

- Det er ikke noget, man bare skriver på en serviet. Vi skal være sikre på, at sådan en asylmekanisme holder vand og foregår inden for rammerne af menneskerettighederne. Og så er der også en politisk proces i begge lande, vi skal respektere.

- Derfor tør jeg ikke sætte dato på, men jeg er ret sikker på, at vi indgår en aftale, siger han.

/ritzau/