Efter sag om krænkelser af 500 kvinder: Det handler om mere end at se kvinder nøgne

En 27-årig mand er anklaget for seksuelt at have forulempet flere end 500 piger og kvinder på internettet. Omfanget gør sagen ekstraordinær

Retssagen mod en 27-årig mand fra Herning tog i går sin begyndelse, men den er langtfra slut. Han er blandt flere andre forhold anklaget for ulovligt at have skaffet sig adgang til 18.000 intime billeder og videoer fra over 500 kvinder, og dommen forventes først at falde til juni. Christian Mogensen, konsulent hos Center for Digital Pædagogik, forklarer, hvordan sagen på én og samme tid adskiller sig og ligner andre sager om digitale krænkelser.