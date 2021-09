Efter seks ugers fremgang er der færre smittede med RS-virus

Efter seks uger med et stigende antal smittetilfælde med luftvejsinfektionen RS-virus, gik udviklingen den rigtige vej i sidste uge.

Her blev der registreret 1157 tilfælde mod 1321 ugen før. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Selv om tallet er gået tilbage, er smitten fortsat tre-fire gange højere, end når virusset normalt ses sprede sig.

RS-virus optræder normalt mellem december og marts. Det er udsædvanligt, at smitten er kommet så tidligt på året.

- Den seneste uge har vi set et lille fald i en ellers kraftigt opadgående smittekurve, siger afdelingslæge Lasse Vestergaard fra SSI.

- Det tyder på en opbremsning i smitteudviklingen, men den usædvanlige og høje smittespredning med RS-virus vil nok fortsætte et stykke tid endnu, siger han i en pressemeddelelse.

SSI forventer, at sæsonen for smitte med RS-virus i år vil vare længere end normalt. Det skyldes, at smitten er kommet tidligere.

- Udbrud med RS-virus oplever vi typisk i vintermånederne. Vi forventer derfor også, at epidemien i år vil vare længere tid end de normale 6-10 uger på grund af den tidlige start.

- Hvor længe epidemien vil vare, og om vi vil se gentagne bølger af smitte igennem efteråret og vinteren, er svært at forudsige, siger Lasse Vestergaard fra SSI.

Det reelle smittetal for RS-virus vurderes at være væsentligt højere, end de tal som SSI registrerer. Det er vurderet ud fra, at næsten hver anden af dem, der bliver testet for RS-virus, er positiv. Der vurderes derfor at være et stort mørketal.

- Vi befinder os i lidt ukendt land med denne usædvanlige smitteudvikling, som vi mener kan hænge sammen med, at de yngste børn ikke har udviklet tilstrækkelig immunitet efter en vinter, hvor vi stort set ikke havde RS-virus på grund af covid-19 restriktionerne, siger Lasse Vestergaard.

/ritzau/