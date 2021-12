Trafikanter kan se frem til en uge uden glatte veje. Vejrskifte holder temperaturerne i plus både dag og nat.

Efter sne og frost strømmer mild vinterluft ind over landet

To uger med sne, slud og frostgrader har nok fået mange til at drømme om en hvid jul.

Det kan stadig blive tilfældet, men det vinterlige vejr tager en pause frem til weekenden, som vil være domineret af mild og fugtig luft, der holder temperaturerne over frysepunktet.

- Vi når op på mellem syv og ti grader hen over ugen. De første tre dage byder på mange skyer, dis, lidt tåge og perioder med regn, siger vagthavende meteorolog Frank Nielsen fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) tidligt mandag morgen.

Torsdag og fredag kniber solstrålerne sig ind i de få timers dagslys, som Danmark må nøjes med på denne tid af året. De to dage bliver også en anelse køligere end de foregående dage.

- Mandag morgen er der pæne syv-otte graders varme i den sydøstlige del af landet. Det forholdsvis lune vejr for årstiden skyldes mild luft, der strømmer ind over landet fra sydvest og vest, siger Frank Nielsen.

Men luften er også fugtig.

- Eneste minus - især mandag eftermiddag - er, at der kommer en hel del regn over landet.

Solen kommer man til at kigge forgæves efter mandag. Tirsdag og onsdag bliver også hovedsageligt holdt i grå nuancer.

Tirsdag morgen får de sydøstlige egne regn. Ellers bliver det mest skyet, overvejende tørt og med mulighed for opklaring. Temperaturerne vil ligge i intervallet fra fem til otte grader.

I nattetimerne forventer DMI mellem tre og otte plusgrader. Lunest bliver det ved Vestkysten i Jylland.

Onsdag kan det blive op til ti graders varme med skyer og småregn.

I løbet natten begynder vinden at svinge om, så den kommer ind fra nordvestlig retning.

- Det betyder, at vi takket være de høje fjelde i Norge får tør luft samt gode chancer for at se solen torsdag, siger Frank Nielsen.

Temperaturerne dykker en smule til omkring syv grader og kommer natten til fredag tæt på frysepunktet med mellem plus en og plus seks grader.

Fredag bliver der heller ikke behov for at iføre sig regntøj.

- Det holder hovedsageligt tørt og igen med mulighed for lidt eller nogen sol, siger Frank Nielsen.

/ritzau/