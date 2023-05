Efter store prisstigninger: Rekordmange søger økonomisk støtte til sommerferien

Efter en forlænget pinseweekend er Morgensamling tilbage med denne tirsdags vigtigste historier.

Vi begynder med et billede, som har skabt debat og vrede, og så slutter vi af med en pudsig opdagelse.

Forside med muslimsk kvinde vækker opsigt

Modemagasinet Elle havde truffet en historisk beslutning. På forsiden af bladet havde magasinet sat den muslimske kvindelige fodboldspiller Nagin Ravand. For første gang nogensinde var et billede af en kvinde med tørklæde på Elles forside, slog chefredaktør Cecilie Ingdal fast i sin leder.

I den var der dog en sætning, som nu har skabt debat. Elle ønskede at skildre mennesker frie og lige, og det at “bære tørklæde er sjældent kvindes frie valg”, skrev chefredaktøren. I dagens avis kan du læse, hvorfor nogle mener, det er problematisk.

Rekordmange søger støtte til sommerferien

Sommeren er på vej, og den er lig sommerhusture, is på stranden og rejser. Men prisstigningerne, som de fleste har kunnet mærke, betyder, at flere søger om støtte til sommerens udgifter. Faktisk viser nye tal, at rekordmange søger støtte hos Mødrehjælpens sommerferiehjælp, skriver Politiken.

Op til sommeren i 2022 modtog organisationen i alt 3.256 ansøgninger, men da de åbnede for ansøgninger i år, modtog de lige så mange ansøgninger inden for de første 24 timer.

Hundredvis af børn fødes med alkoholskader

Hvert år bliver flere end 200 danske børn eksponeret for et højt alkoholforbrug i fosterlivet. Og det har store konsekvenser. Har barnets mor haft et højt alkoholindtag i løbet af graviditeten, tæller de potentielle konsekvenser blandt andet højere dødelighed, for tidlig fødsel og psykisk sygdom.

Forskerne ved, at 200 børn årligt bliver udsat for det, men ifølge en børnelæge på Rigshospitalet er det blot “toppen af isbjerget”. I et forskningsprojekt har hun og andre forskere undersøgt fænomenet, og i den forbindelse er de stødt på et problem, som har alvorlige konsekvenser. Læs historien i dagens avis.

Nato-styrker såret efter sammenstød i Kosovo

I byen Zvecan protesterede serbere mod resultatet efter et lokalvalg. Foto: Laura Hasani/Reuters/Ritzau Scanpix

Spændingerne på Balkan tager til. Mere specifikt drejer det sig om konflikten mellem Kosovo og Serbien, hvor der de seneste dage har været voldelige sammenstød mellem Nato-styrker, kosovoere og serbere. Ifølge nyhedsbureauet AP er 25 fredsbevarende Nato-soldater kommet til skade.

Styrkerne var blevet sat ind for at holde serbere på afstand af tre rådhuse i det nordlige Kosovo, hvor der for nylig var blevet holdt lokalvalg. Det resulterede i uroligheder, som fik serbere til at kaste med sten og Nato-styrker til at affyre tåregas.

To korte fra udlandet:

Ugandas mangeårige præsident, Yoweri Museveni, har nu vedtaget en lov mod homoseksuelle, som skal gøre det muligt at straffe lgbt-personer med dødsstraf. Og nu truer den amerikanske præsident, Joe Biden, med sanktioner. Kristeligt Dagblad har tidligere talt med en af dem, som risikerer at blive påvirket af den nye lov.

mangeårige præsident, Yoweri Museveni, har nu vedtaget en lov mod homoseksuelle, som skal gøre det muligt at straffe lgbt-personer med dødsstraf. Og nu truer den amerikanske præsident, Joe Biden, med sanktioner. Kristeligt Dagblad har tidligere talt med en af dem, som risikerer at blive påvirket af den nye lov. Recep Tayyip Erdogan vandt valget i Tyrkiet i søndags, og nu gentager han sit ønske om at købe F-16-fly af USA. I dagens avis giver vores korrespondent i Mellemøsten et overblik over de vigtigste spørgsmål, den genvalgte præsident skal svare på de kommende år.

Ølrester blev brugt til malerier i guldalderen

Vi runder dagens Morgensamling af med et dansk påfund, som nu omtales i udenlandske medier. Et hold forskere ønskede at undersøge, hvordan de danske guldaldermalere forberedte deres lærreder, før de blev malet. Og da gjorde de sig et overraskende fund. På malerierne fandt forskerne nemlig rester fra gær og korn, skriver nyhedsbureauet AP.

Det viser sig, at malere som for eksempel C.W. Eckersberg brugte biprodukter fra lokale bryggerier til at lave en glat overflade på lærrederne, som forhindrede malingen i at trænge igennem. Dengang var øl en værdifuld vare, så malerne har næppe hældt friskbrygget øl på deres lærreder, påpeger en af forskerne.