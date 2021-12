For første gang siden 27. november falder antallet af daglige smittetilfælde med corona til under 4000.

Efter syv dage med over 4000 coronasmittede falder antallet

Der er det seneste døgn registreret 3026 nye tilfælde med coronavirus.

Det viser søndagens opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er første gang siden 27. november, at antallet af daglige smittetilfælde falder til under 4000.

Det skal dog ses i sammenhæng med et lavt antal PCR-test, som er dem, der podes i halsen.

Der indgår svar fra 121.604 PCR-prøver i opgørelsen, hvilket er en del lavere end de op mod 200.000 PCR-test, som er blevet foretaget dagligt de foregående dage.

Med lidt over 121.000 prøver svarer det til, at 2,49 procent af dem har været positive for covid-19. Det er på niveau med på de seneste dages positivprocent.

Også Christian Wamberg, der er overlæge på intensivafdelingen på Bispebjerg Hospital, noterer sig det lave antal testede.

- Med et vist forbehold kan man dog sige, at smittetallene ikke ser ud til at være stigende, og det kan man jo glæde sig over.

Han mener, at mange forhold kan forklare det lave antal test, men om det er juletravlhed eller manglende lyst til at blive testet, er svært at vide.

Søndagens opgørelse fra SSI viser også, at der er sket 100 nye indlæggelser med smittede på landets hospitaler.

Det samlede antal indlagte i Danmark med covid-19 stiger dog kun med 13 til i alt 447. Det skyldes, at der også er sket udskrivelser.

Selv om tallet går lidt frem og tilbage i øjeblikket, er det dog stigende på den lange bane.

For en måned siden var der omkring 260 indlagte, mens det for to måneder siden lå omkring 80.

En ekspertgruppe tilknyttet SSI estimerer, at antallet af coronaindlagte patienter kan stige til mellem 550 og 750 frem mod midt-december.

- Jeg tror, det vil stige, og de 700-800 lyder ikke urealistisk. Vi har jo valgt at holde samfundet åbent, og hvis det er på det niveau, så bør sundhedsvæsenet kunne klare det, siger Christian Wamberg.

Han understreger dog, at situationen i sundhedsvæsenet er alvorlig, og at "nogen må gøre noget, hvis vi skal gennem vinteren på den her måde".

Af søndagens smittetal fremgår det, at der er registreret syv nye dødsfald med covid-19.

Myndighederne holder desuden skarpt øje med den nye coronavariant Omikron. SSI oplyser søndag, at der er fundet i alt 183 tilfælde i Danmark.

I fredags var antallet 18, hvor der desuden var 42 andre tilfælde under mistanke.

/ritzau/